至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增緯創與創意2檔，無刪除成分股，指數成分股增加至90檔，並有24檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股緯創，其權重為0.38%。權重調降最多的成分股為台積電，權重為42%，調降0.28%。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家中國及印度，權重各增加了0.44%及0.08%；而本次權重調降最多之國家為巴西與台灣，權重各降低了0.19%及0.17%，其餘國家權重變化不大。