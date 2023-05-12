至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增緯創與創意2檔，無刪除成分股，指數成分股增加至90檔，並有24檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股緯創，其權重為0.38%。權重調降最多的成分股為台積電，權重為42%，調降0.28%。
本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家中國及印度，權重各增加了0.44%及0.08%；而本次權重調降最多之國家為巴西與台灣，權重各降低了0.19%及0.17%，其餘國家權重變化不大。
台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由14.83%下調至14.66%，調降0.17%；「MSCI亞洲除日本指數」權重由16.78%下調至16.59%，調降0.19%；在「MSCI全球市場指數」權重由1.61%上調至1.62% 調升0.01%。最新權重將在5/31收盤生效。
至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增緯創與創意2檔，無刪除成分股，指數成分股增加至90檔，並有24檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股緯創，其權重為0.38%。權重調降最多的成分股為台積電，權重為42%，調降0.28%。
本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家中國及印度，權重各增加了0.44%及0.08%；而本次權重調降最多之國家為巴西與台灣，權重各降低了0.19%及0.17%，其餘國家權重變化不大。
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