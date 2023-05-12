中華亞太菁英交流協會昨(11)日公布的2024最新民調顯示，民進黨總統候選人兼黨主席賴清德的支持度為第一。對此，國民黨智庫執行長柯志恩曝該機構去年縣市長選前所做的民調與最後開票結果，強調這種水準的民調令人啼笑皆非。柯志恩透露，中華亞太菁英交流協會的理事長叫王智盛，曾任民進黨英系智庫「台灣世代教育基金會」的監察人。

亞太菁英交流協會昨公布的民調中指出，若2024戰局三腳督情況下，賴清德以35.2%支持度勝過柯文哲25.6%、侯友宜24.0%。對此，柯志恩今(12)日在臉書表示，在國民黨預計下周推出總統候選人前，這份民調很巧妙的突然公布，且做民調的機構是惡名昭彰的「中華亞太菁英交流協會」。柯志恩提到，這家民調用「不準」來形容，恐都過於抬舉，對比該機構去年縣市長選前所做的民調與最後開票結果，實在令人啼笑皆非。

柯志恩提到，去年選舉她曾被該機構做出僅19.4%的支持度，甚至最低到13.4%，但最後拿到40.16%，誤差超過20%。該民調也做出陳時中領先蔣萬安1.3%，結果蔣贏陳14%；桃園做出鄭運鵬領先張善政5.5%，結果張反倒贏14%；基隆做蔡適應領先謝國樑3.4%，後來謝大贏16%；新竹做沈慧虹領先高虹安3.1%，結果高贏12%。

「到底是如何抽樣調查可以產生如此大的偏差？」柯志恩痛斥，要說不是側翼出來帶風向，恐怕都不會有人相信。柯志恩進一步強調，該機構不僅因資訊揭露不完全、沒有官網等查核管道，被中華傳播管理學會「台灣民調透明百科計畫」評比透明度僅0.5顆星，滿分為5顆星，更被綠營過去的自家人認證為民進黨側翼打手。

值得注意的是，柯志恩透露，中華亞太菁英交流協會的理事長叫王智盛，不僅曾任民進黨英系智庫「台灣世代教育基金會」的監察人，就讀台大國發所博班的指導教授就是陳明通。陳明通於2018年3月至2023年1月任職陸委會主委與國安局長期間，該協會光辦5場民調座談會，就向陸委會申請補助79萬元，「如此沒公信力的機構，政府卻一再給補助，不是做實花人民納稅錢養側翼的事實嗎？」

柯志恩直言，沒信度也沒效度不能稱為「民調」，應該叫「文宣」或「假訊息」更合適，而這種缺乏公信力、代表性，也沒參考價值的機構，乾脆關一關。