43歲紅豆食府千金蔡依珊是連勝文的妻子，8日她出席欣賀集團富二代孫柏豪的婚禮，不但與「台大五姬」翁滋蔓拍照，還跟賈永婕、小S和郁方合唱，成功帶動現場氣氛，星味十足的歌聲被網友拱：「原地出道了啦！」

翁滋蔓曾是北一女、台大生物產業傳播暨發展學系的學霸，因擁有甜美的高顏值，就學期間與戲劇依（吳依潔）、 獸醫乃（劉乃潔）、國企匡（陳匡怡）、資工彌（余函彌）並列「台大五姬」，10日她在社群分享參加孫柏豪婚宴的照片，當天她身穿寶藍色斜肩長禮服，不只跟王力宏、陶喆等大咖藝人合照，更和蔡依珊同框，讓外界意外兩人私下也有交情。

照片中，蔡依珊頂著俏麗的及肩髮，身穿粉嫩色系的鏤空洋裝，襯托雪白的膚色，凸顯出眾的氣質，與小7歲的翁滋蔓完全沒有年齡差，保養功力驚人。此外，蔡依珊難得開金口，與賈永婕、小S和郁方站在舞台上合唱陶晶瑩的經典歌《姐姐妹妹站起來》，隨著旋律手足舞蹈，展現活潑、大方的一面，這段影片曝光後，被網友大讚：「看到蔡依姍不同的一面，而且腳好美噢」、「超級好聽好看，整場都嗨起來」、「原地出道了啦」、「蔡依珊好可愛，而且很漂亮」、「蔡依珊好正」。

蔡依珊不只有雄厚的家世背景，還有高顏值，是白富美的代表，小S曾表示蔡依珊是跟她一起跳有氧尊巴舞的好夥伴，稱讚她「沒化妝美到爆」，而蔡依珊過去回娘家時，亦PO過素顏照，果真被一票網友盛讚。

蔡依珊和父母合照，素顏真面目超美。（圖／翻攝自pattytsai13 IG）

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