周四泛歐Stoxx 600指數點收盤跌0.02點或0.00%，為463.62點，早盤一度上漲0.7%。該基準指數近日一直處於區間震盪，投資人目前正在衡量美國和歐洲的貨幣政策前景。

美國近日公布一系列的通膨和勞動力市場數據，顯示美國正在失去動能，並且讓市場燃起了對聯準會暫停加息的希望。

Plurimi Wealth投資長Patrick Armstrong說：「我不認為聯準會今年會再次加息」，「聯準會主席鮑爾希望將利率維持在這個水準，直到讓通膨降到他的要求」。

歐洲央行的一項調查顯示，儘管物價漲幅放慢，而且歐洲央行繼續加息，但歐元區消費者在3月的通膨預期仍是上升了。

歐洲央行官員Pablo Hernandez de Cos在接受訪問時說，升息循環已經接近尾聲。

能源股是受打擊最嚴重的板塊，隨著油價下跌，能源股跌1.6%。

由於銅價下跌，嘉能可(Glencore)和力拓(Rio Tinto)分別下跌4%和2%。

BP、匯豐控股、福斯集團在沒有派發股息下，股價下跌1.2%至5.6%之間。

瑞典房地產商SBB在連三天累計下跌44%之後，周四反彈大漲12.7%。

挪威鮭魚養殖業者SalMar在公布第一季業績之後，大漲6.5%。

與此同時，英國央行將利率調升25基點，至4.5%，英國股市下跌0.1%。