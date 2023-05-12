大陸《環球時報》12日報導，澳洲貿易部長法瑞爾應邀於11至13日訪中國大陸，表達希望全面恢復對中貿易，努力穩定雙邊關係。中國大陸駐澳洲大使肖千接受書面專訪指出，在雙方共同努力下，當前中澳兩國關係企穩向好，各領域務實合作穩步推進，尤其是兩國經貿合作實現解凍回暖。

肖千表示，兩國經貿關係正面臨重要視窗期，雙方應共同努力，為經貿合作注入更多積極因素。去年11月，大陸國家主席習近平與澳洲總理艾班尼斯在G20峇里島峰會期間會晤，為兩國關係下階段發展指明方向。

肖千表示，當前，在雙方共同努力下，兩國關係企穩向好，各領域務實合作穩步推進，尤其是兩國經貿合作實現解凍回暖。這些交往與合作都極大促進兩國人民的理解與情誼，為中澳關係發展提供了深厚民意基礎。

肖千認為，有稱所謂中國大陸對澳「經濟脅迫」，純屬子虛烏有。澳方關切大概情況有：一是中方政府根據國內相關產業申請，對原產於澳的個別進口商品進行反傾銷、反補貼調查，相關過程嚴格按照中方法律和世貿組織規則進行。二是中方民眾對澳上屆政府錯誤言行感到憤怒，不願意購買澳商品和服務。三是由於澳方一系列舉動，使部分中方企業對澳合作更加謹慎與警惕，對澳投資的意願和信心下降，並由此自主作出決定。從根本上講，這都是針對澳上屆政府錯誤言行作出的反應。

肖千指出，至於美英澳三國搞AUKUS 「盎格魯—撒克遜」小圈子，極力推進核潛艇合作，並脅迫國際原子能機構背書，中方對此表示堅決反對。要指出的是，AUKUS核潛艇合作存在巨大核擴散風險。美英澳核潛艇合作製造惡劣先例，將對地區核熱點問題的解決帶來消極影響。

肖千強調，台灣問題關乎中國大陸核心利益，不受任何外來干涉，也不容任何政治操弄。「一個中國原則」是中國大陸核心利益中的核心，是不可逾越的紅線和底線，是中國大陸同各國交往的政治基礎，是國際社會普遍共識。

肖千指出，兩國無論是在傳統領域還是在應對氣候變化、可再生能源等新興領域都擁有廣闊的合作前景。

肖千表示，近期中國大陸教育部調整政策，鼓勵中國大陸留學生返回海外大學，恢復通過面授完成學業。此外，隨著中澳兩國關係企穩向好，兩國教育界各個層級正在開展和重啟卓有成效的互訪和交流。相信中國大陸赴澳留學人數將逐步回升。同時，中方歡迎澳洲優秀學子通過申請「中國政府獎學金」以及「新可倫坡計畫獎學金」前往中國大陸知名學府留學。