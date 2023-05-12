Back to back from three 👌🏽 pic.twitter.com/06sznkeNSG — Boston Celtics (@celtics) May 12, 2023

前3節陷入低迷的「綠衫軍」塞爾提克明星前鋒塔圖，卻在末節徹底爆發，不僅飆進4顆三分球，更在末節包辦16分，帶領塞爾提克最後以95比86逆轉擊敗地主七六人，也把東區準決賽扳成3勝3敗平手，雙方決死G7將於15日回到波士頓進行。

儘管塞爾提克刻意變陣，讓羅伯特威廉斯取代懷特先發，沒想到塔圖上半場表現超級低迷，竟然投10中0，僅靠罰球拿下1分，幸好塞爾提克仍有史馬特半場15分、布羅格登13分助陣，打完上半場，仍以50比43領先，地主七六人以馬克塞15分最高，恩比德12分。

塔圖第三節好不容易靠著上籃、第12次出手才告命中，七六人卻打出14比2猛攻超前，打完前3節，七六人反以73比71領先；沒料到打到決勝關頭，塔圖突然找回外線手感，連續投進兩顆三分球，打到最後3分35秒，塞爾提克反以87比83領先。

打到最後1分52秒，塔圖再次投進三分球，塞爾提克領先8分，甚至最後36.6秒，塔圖投進末節個人第4顆三分球，塞爾提克變成95比84的領先局面，幾乎提前宣告勝利在望，塔圖光在末節包辦16分，費城球迷也開始提前離場接受輸球命運。

塔圖前3節投13中1，來到末節變成投8中4，最後拿下19分、9籃板及6助攻，堪稱塞爾提克扳平最大功臣，史馬特22分、7助攻與7籃板，傑倫布朗17分，布羅格登16分，羅伯特威廉斯10分、9籃板；七六人以恩比德26分、10籃板表現最佳，馬克塞也有26分，哈登13分、9助攻與7籃板，但他投16中4。