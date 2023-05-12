年近90歲賴蓬味強忍丈夫意外驟逝悲痛，利用賣菜微薄收入，獨自扶養家中6名小孩，怎料小兒子國中時罹患癲癇症，二兒子近年不良於行，原本能享清福的她，面對人生困境卻不願低頭，反而靠著賣菜收入、儲蓄、相關津貼及省吃儉用，負擔兒子醫療費用並照顧兩名兒子，足見母愛堅毅，今年獲花蓮縣政府「暖心媽媽」的表揚。

賴蓬味與丈夫共育有3子3女，42年前丈夫因工程意外離世後，她每天辛勤耕耘，靠賣菜的微薄收入供子女吃穿、就學，雖僅提供粗食，無法使全家溫飽，仍盡力維持三餐無虞，不過小兒子在國中時癲癇症發作，無依無靠的她，只能咬緊牙根一肩扛起其醫療費用及往來醫院的車資，相當不易。

隨家中子女陸續成家立業，原以為能享清福的賴蓬味，其二兒子近年接續因腦中風、喉癌送醫，現已全身無力、無法行動，由於在療養機構收容，每月約需支付3萬元照護費用，後因二兒子狀況較為穩定後，她便留在自家照顧，每3個月再定期送至醫院回診確認病情。

賴蓬味雖然已年近9旬，她仍努力照顧2名兒子，並僅靠著賣菜收入、自身儲蓄、老農津貼、2位兒子每月各5000元的身障津貼，支撐家庭開銷及龐大的醫療費用，相當不易，今年在鳳林鄉公所推薦下，榮獲縣府暖心媽媽的表揚。

鳳林鄉公所表示，賴蓬味平時省吃儉用，生活清苦，仍勤勉積蓄供二兒子買房、置辦婚禮及子女其他開銷，並照顧身心障礙的小兒子，後來二兒子病重，妻兒不管不顧，她還是一肩扛起醫療、照護費用及責任，足見母愛堅毅。