高雄員警透過社區查訪得知侯姓男子家庭情況，並協助救助。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄54歲侯姓吊車司機與37歲裴姓越南籍妻子結婚多年，育有2子，原本家庭幸福美滿，不料侯男去年下班回家後因高血壓感到身體不適，送醫後接受心臟手術，不僅丟了工作，也因心臟問題頻出入醫院，經濟重擔全落在裴女身上，裴女從早到晚工作維持家計。警方透過查訪得知侯男家境，隨後贈送生活物資，並通報社會局急難救助以及轉介張榮發慈善基金會，盼改善侯男一家生活。

據悉，侯男與裴女結婚約20年，育有2子，長子目前高中二年級，侯男從事吊車司機工作，每日早出晚歸，而家務事全由裴女負責，每當侯男下班回家休息時，裴女都會煮好吃的晚餐來迎接，讓辛苦整天的侯男見到美味的晚餐，全日的勞累頓時全消，一家人在一起吃飯聊天，家庭過的幸福美滿。

然而，侯男在去年10月間下班返家休息時，因高血壓導致心絞痛等症狀，裴女見狀著急地撥打119將侯男送往高醫急救，侯男隨後緊急接受心導管手術合併塗藥支架置放術，從此就常因心臟問題陸續進出醫院，也因心臟衰竭，侯男也辭掉了吊車司機的工作，在家養病，家中經濟重擔全落在裴女身上。

裴女為此兼了兩份工，白天、晚上都在餐廳擔任洗碗工，回到家後還要忙著做家務，一人當兩人在做，但由於裴女拚命工作，薪水僅2萬1000元，面對家庭開銷、侯男龐大的醫藥費，只好將積蓄全部拿出來用，因此侯男家境逐漸變得困苦，經濟陷入困境。

三民二分局民族派出所員警進行社區查訪時，透過安發里長許峻溢得知，於是前往侯男家查訪慰問，確認侯男家庭的情況後，協助申請社會救助及轉介張榮發慈善基金會申請補助，以及提供民間團體贈送的罐頭、米等生活物資，希望能幫助侯男一家渡過難關，侯男、裴女見狀不禁感動哽咽，握著員警的雙手頻頻道謝，感謝他們的幫忙，才得以度過難關。

警方表示，平時落實勤區察查等勤，如發現家庭生活貧困需要關懷的弱勢民眾，可適時提供援助並轉介通報政府及社福機構，讓社會更加溫暖，讓善的循環可以持續下去。