台灣民意基金會今公布最新民調，2024總統大選，是否樂見民進黨繼續執政？四成二樂見、四成七不樂見。不樂見者比樂見者多約5個百分點。民進黨總統人選賴清德本命區台南市，約四成三樂見、四成二不樂見，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，是否意味民進黨後院失火？

不過值得注意的是，賴清德在台南的危機，是否也出現國民黨？國民黨2024總統人選雖然尚未選出，不過呼聲最高的新北市長侯友宜，人數龐大的新北市民，卻有四成九樂見民進黨執政，四成三不樂見。

此外，游盈隆說，2024總統大選還有八個月，多數台灣總統選民的心境，一種不約而同的集體心境，卻傾向不樂見民進黨繼續執政，尤其 25-64 歲青、壯、中年選民過半數不樂見、高中／高職及以上教育程度選民過半 數不樂見、中性選民一面倒不樂見等，相當驚人，意味嚴重政治後果可能降臨。

游盈隆認為，距離大選還有八個月左右，且主要政黨總統候選人尚未全數就位，一切看台灣內外環境變化和主要候選人選戰訴求、攻防和表現而定。

這份民調顯示，19.7％非常樂見民進黨明年繼續執政。，22％還算樂見，19.5％ 不太樂見，27.8％一點也不樂見，9％沒意見，2.1％不知道、拒答。

進一步分析，25-64 歲選民過半數不樂見2024民進黨繼續執政，20- 24歲樂見與不樂見旗鼓相當，65歲及以上則是一面倒樂見。更具體地講，20-24歲，四成二樂見，四成二不樂見；25-34歲，三成四樂見，四成六不樂見；35-44歲，四成五樂見，五成一不樂見；45-54歲，三成五樂見，五成七不樂見；55-64歲，三成七樂見，五成三不樂見；65歲及以上，五成五樂見，三成三不樂見。

教育背景看，初／國中及以下教育程度選民，一面倒樂見民進黨繼續執政，而高中／高職及以上教育程度選民，則一面倒不樂見。

游盈隆舉例，當小學及以下教育程度選民中有六成樂見時，大學及以上教育程度選民有五成四不樂見，但高中／高職及以上教育程度選民約佔總人口數76.9％。

省籍族群看，河洛人四成七樂見，四成不樂見；客家人三成四樂見，五成六不樂見；外省人二成二樂見，七成七不樂見。

政黨支持傾向看，民進黨支持者 中，九成一樂見，5.8％不樂見；國民黨一成一樂見，八成一不樂 見；民眾黨一成二樂見，八成七不樂見；時代力量五成一樂見，三成四不樂見；台灣基進八成樂見，一成五不樂見；中性選民二成六樂見，四成三不樂見。

從傳統台灣地緣政治角度看，游盈隆說，過半數選民不樂見民進黨2024 再度執政的有台北市、桃竹苗、中彰投和基宜花東金馬，新北市和高雄市是多數樂見，雲嘉南則是樂見與不樂見旗鼓相當。

游盈隆表示，當2024總統大選還有八個月，經過蔡英文總統七年執政，在目前這個時刻，多數台灣選民傾向 不讓民進黨贏得 2024 總統大選，繼續執政。