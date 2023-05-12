隨著2024總統大選戰聲四起，台灣民意基金會今（12）日公布最新民調，披露選民2024對執政黨民進黨的認同度。

台灣民意基金會指出，針對「明年（2024）一月總統大選，您是否樂見（歡喜見到）民進黨再次贏得大選繼續執政」。得到結果為19.7%非常樂見、22%還算樂見、19.5%不太樂見、27.8%一點也不樂見、剩下有9%為沒意見、2.1%則為不知道。對於該民調結果，台灣民意基金會指出，在20歲以上的台灣，樂見2024民進黨繼續執政的僅占4成2、另有4成7是不樂見的，不樂見到民進黨繼續執政相較之下多。

該報告強調，數據傳達出一個重要的訊息，就是經過總統蔡英文7年執政，當下多數台灣民眾偏向不讓綠營贏得2024總統大選，接續目前的執政。另從進一步分析則可以看到，樂見民進黨繼續執政的國人特性，主要集中在年齡段65歲及以上、初/國中及以下教育程度的選民、民進黨原有支持者。

此外，從地緣政治角度來看，台北市、桃竹苗、中彰投和基宜花東金馬都有過半選民不希望民進黨2024繼續執政，新北市和高雄市民則出現多數樂見。台灣民意基金會還發現一特別之處，從綠營傳統票倉來看，台南市受訪者有4成3樂見，但也有4成2不樂見民進黨繼續執政。

對於台灣基金會此次公布的民調結果，網友留言，「學歷高不樂見民進黨執政，原因很簡單，民進黨是詐騙黨而且手法拙劣」、「跳電、擋疫苗、縱容網軍害死外交官這些就不提了，光兵役延長，兩岸戰火一觸即發，連美國都威脅要炸掉台積電，這樣都還樂見爛黨繼續執政，真的很好奇這些人腦袋到底都裝了什麼？」