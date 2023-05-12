豐原分局昨（10日）下午於豐原區農會子朴子辦事處舉辦防搶演練，其中一名男警使出「大外割」絕招壓制持槍歹徒格外吸睛，原來他是翁子派出所警員張廷緯，平時熱愛健身的他今年初為了準備健美比賽，竟在3個月內瘦了18公斤，化身肌肉猛男戰警，在防搶演練中大展長才，展現精實的警技。

搶演練「大外割」超吸睛，豐原「猛男戰警」為健美賽3個月瘦18公斤。(警方提供)

昨（10日）下午3時許，豐原區農會子朴子辦事處舉辦防搶演練，現場警報聲大作，2名共乘摩托車持槍闖入搶奪現金，經農會員工技巧性拖延時間，荷槍實彈的警員即時到場，警員張廷緯將歹徒以柔道大外割的姿勢壓制逮捕。

防搶演練「大外割」超吸睛，豐原「猛男戰警」為健美賽3個月瘦18公斤。(警方提供)

防搶演練「大外割」超吸睛，豐原「猛男戰警」為健美賽3個月瘦18公斤。(警方提供)

外表白淨斯文的張廷緯，其實是個健身猛男，鍛鍊健身已3年多，值得一提的是，張員在今年上半年，為了準備健美比賽，在外勤警察日夜輪班的作息中，仍能撥出時間鍛鍊，並落實飲食控制，竟然在3個月內瘦了18公斤，化身肌肉猛男戰警，在這次的防搶演練中，大展長才，迅速將飾演歹徒的工作人員壓制、上銬、逮捕，展現精實的警技。

豐原分局分局長劉其賢表示，除了年節等重要節日以外，警方利用各項機會，協助銀行、農會等辦理反詐、防搶演練，強化夥伴關係，提升犯罪防衛意識，降低犯罪發生，此外，外勤員警日夜不懈守護民眾生命、財產安全，鼓勵同仁在勤務之餘仍能鍛鍊體能，有強健的體魄，才能在警職工作上有更好的表現。