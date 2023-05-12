央行自去年3月起已連續5度宣布升息，累積已升息3碼，央行統計顯示房貸市佔率合計約4成的五大公股行庫新增房貸利率已達1.953%，創下近7年半新高；若以貸款金額1000萬來看，換算每年多付一個新鮮人的月薪，不只衝擊有意購屋者的意願，也使正在繳款的房貸族壓力倍增。對此，信義房屋於自製Podcast節目《房屋聽信義》中請來資深專家親授撇步，如優先選擇薪轉銀行、維持使用信用卡…等，助有意購屋者破解房貸利率、減輕負擔。

信義房屋結合40年信義房屋房仲豐富的買賣房地產經驗，推出自製Podcast節目《房屋聽信義》，本集請到信義房屋大直明水店經理李熒芝分享在利率高漲的時代，購屋族需要做哪些功課，以及如何能夠貸到讓更適合自己的成數與利率。

節目中李熒芝提醒，影響銀行承貸意願與成數有三個小技巧：包括優先選擇薪轉銀行、維持使用信用卡，定期繳款留下消費軌跡累積信用評等、增加二等親內擔保人，並且特別留意貸款諮詢並非問越多越好，盡量不要超過三家，以免讓銀行顧慮他行未放款是否有疑慮，反而影響信用評分。

確認有貸款需求後，如何減輕房貸壓力，李熒之經理也提供了五大攻略：第一為優先償還本金，若手上有餘裕，如年終獎金發放時，盡快償還本金，以減輕後續的利息負擔。

第二為申請展延年限，就20年與30年貸款看來，現今利率差距大約是1萬3千多，因此拉長年限可以降低每月負擔，但相對要繳的利息也會較多，建議評估個人每月的狀況來選擇合適的方式。

第三是善用寬限期，申貸前先和銀行協商好，一般銀行提供2到3年、最高5年的寬限期，期間只需繳納利息、無須償還本金，以20年期、貸款1千萬來看，每月月繳金為5萬多，但寬限期間則是1萬7千多，若符合現階段需求，建議可和銀行商談，透過寬限期間累積經濟實力、償還本金。

此外，部份銀行可能會與客戶商談房貸壽險等相關商品，亦可能有利率調整的空間；或者轉貸至推出「抵利型房貸」的行庫，此類商品可供客戶存款利息用以抵扣房貸的本金，也可減輕一些房貸的壓力。

除了上述五大撇步外，李熒芝也提醒政府推出的房貸補貼政策將於6月份開始申請，符合資格者將有每戶3萬元補貼；而時值五月報稅季，房貸利息亦能做為所得稅抵扣，房貸族可善用自身權益來減輕房貸壓力。

購屋族對於房貸若有不了解的地方，除可洽詢專業房仲，亦可透過信義房屋數位工具-「一站式找房找房貸」網頁，是全台首家房仲業者推出以「資金條件」作為找房功能，有別於過往操作模式是設定需求、區域與總價找房，在「一站式找房找房貸」只要輸入「我有多少自備款」、「每月想支付的房貸金額」、「希望的貸款年限」、「想買在哪個地區」，該網站即會以當前央行公布的五大行庫利率，試算出總價最適合的可售物件。

不只如此，「一站式找房找房貸」網頁還提供「房貸比一比」功能，透過消費者輸入的職業、年收入、名下有無房貸等資料，為消費者盤點出信義房屋合作銀行提供的各優惠房貸利率方案；最後，也彙整房貸政策新聞、申辦流程小知識等資訊，方便消費者一站式查詢。

若是曾與信義房屋成交的客戶，亦可透過APP或官網上信義會員獨享房貸專案，以粗估方式一分鐘內即可獲得可貸的額度、手續費、寬限期等數據，便利消費者評估自身貸款條件並且不會影響信用評等。

信義房屋表示，《房屋聽信義》來賓以生活化舉例，教導房貸相關心法，欲知更詳細內容，可上《房屋聽信義》了解Podcast內容。