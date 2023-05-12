許多人喝咖啡提神，腎臟科醫師洪永祥分享，年輕男藥師每天喝3-4杯黑咖啡提神卻還是精神不濟，因此懷疑自己腎臟出問題，檢查才發現尿液超濃縮、身體很缺水。醫師表示上班族下午昏昏欲睡，除了是吃飽後，血液跑到消化系統，也有可能是因為身體缺水，因此建議大家也可以嘗試喝2大杯共500毫升的白開水補水提神。

腎臟科醫師洪永祥日前日前在節目《醫師好辣》上分享，一個年輕男藥師常喝咖啡提神，以前大概喝2杯就可以精神滿滿一整天，但他最近卻發現，明明已經喝了咖啡，但到了下午還是精神不濟，整個腦袋都很不清楚，因此又多喝了一杯咖啡，喝到第四杯都已經開始手抖和心悸，但腦袋還是不清醒。

洪永祥表示，腦袋不清楚工作難免會犯錯，這位藥師甚至開了降血糖的藥給非糖尿病患者，這個要是不小心吃錯會很慘，所幸患者有發現，才沒有發生任何事。除了疲勞以外，藥師發現自己小便泡泡特多，讓他懷疑是不是腎臟出問題了，但檢查結果確認腎臟沒問題，但是小便卻出現異常，尿液很濃縮，推估是水喝太少導致的。

洪永祥指出，現在很多上班族下午開始昏昏欲睡，除了是因為吃完午餐，血液跑到消化系統之外，也有可能是因為脫水。尤其是現在很多人愛喝黑咖啡提神，但因為黑咖啡很利尿，沒有補充足夠的水分，就會導致血液很濃縮。

洪永祥說，英國研究指出，當人體很缺水的時候，即便是年輕人的大腦，大腦的皮質會萎縮，萎縮到跟阿茲海默症的患者一樣，但這是可逆的，補充水分後，大腦又會膨脹回去。因此他建議藥師，以後下午想睡覺不要喝咖啡，改喝2杯共500毫升的白開水，結果1個月後藥師回來興奮地說，這個效果非常好。