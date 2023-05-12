梅雨季第2波鋒面明（13日）晚接近，周日（14日）母親節全台有雨；中央氣象局長鄭明典在臉書貼出氣象圖指出，「台灣西南側出現一些對流胞圍成小圈圈」，有明顯的小高壓邊界，直呼很特別。

「看見小高壓！」鄭明典今天在臉書貼出2張氣象圖，並發文指出，「台灣西南側，一些對流胞圍成一個小圈圈，內側相對無雲，那裡有個小高壓！」

這有什麼特別？鄭明典解釋，因為地球自轉影響，高、低壓並不對稱，低壓可以尺度很小又很強，高壓通常不會，因為高壓內部大多是弱風區，氣壓梯度小，所以高壓範圍越小，特徵就越不明顯；「這個小高壓邊界那麼明顯，蠻特別的！」

另外民眾相當關心的梅雨，鄭明典表示，幾乎所有模式都顯示，「西南季風」在未來幾天有建立的跡象，這次的訊號開始得很「平緩」，很微弱的樣子，不是很鮮明的「肇始」過程；同時間的低層環流也沒有明顯的「鋒面低壓」訊號，會不會達入梅標準應持續觀察。