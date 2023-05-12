女星大S（徐熙媛）2021年和汪小菲結束10年婚姻，去年再嫁給20年前舊愛具俊曄，近日，國民姊夫具俊曄終於受邀上小S節目大談家務事，媒體報導，曾表示無意復出的大S對具俊曄相當保護，事前跟小S表示，只要是曾經發生的「事實」，都可以拿出來聊，但也提醒小S，由於具俊曄思考回答需要時間，要求小S若想問什麼問題，事前要先跟姊夫知會一聲。

大S和汪小菲離婚一年多，其中風波仍不斷，近日週刊爆出，其實大S過去在婚姻中流產不只一次，除了先前上實境秀前承認剛小產，沒想到當年在海南島辦婚禮前，大S也剛經歷流產，但因為舉行婚宴在即，大S便拖著病體踏上紅毯，消息曝光，令粉絲都相當心疼。

而吃素多年的大S，後來因為前婆婆張蘭的一句話改吃肉，希望能順利懷上小孩，對此，大S也發聲明證實此事，並坦言當年結婚時不受訪，是因為身心受到嚴重煎熬，力不從心。去年，大S再婚嫁給具俊曄後，小S便多次在社群網站上分享與具俊曄的互動，可見對新姊夫的讚賞，去年兩人還一起登上金曲獎，製造出許多「笑果」，近日小S則在《小姐不熙娣》中邀來具俊曄深度訪談，分享成為家人一年多來的心情。

據《東森新聞》報導，小S表示，錄影前大S特別囑咐只要是事實都可以拿出來講，更要小S先把問題跟具俊曄討論，讓具俊曄忍不住笑出聲，小S則緊張說：「是我姊姊說的」，至於兩人是否會開新節目？小S認為和姊夫一起工作恐怕會相當吵鬧，惹得翻譯小姐大喊：「不要吵」，或是具俊曄只能一直用中文說：「其實我覺得...」，打亂錄影節奏，光想像就覺得不行，小S也雙手一攤打槍跟具俊曄開新節目的提議，笑說：「還是算了吧」。