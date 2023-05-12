旺矽2023年首季合併營收17.83億元，季減6.07％、年增3.68％，創同期新高、歷史第五高。營業利益3.26億元，季增達18.16％、年增達11.38％，創同期新高、歷史第三高。毛利率、營益率「雙升」至47.33％、18.31％，分創6年、近8年半高點。

旺矽首季營收持穩高檔，毛利率受惠產品組合優化提升，帶動本業獲利雙位數「雙升」。惟業外收益受匯損拖累年減達9成，使歸屬母公司稅後淨利2.8億元，季增達16.58％、但年減8.43％，仍創同期新高、歷史第四高，每股盈餘2.98元，表現持穩高檔。

旺矽亦公布2023年4月自結合併營收6.86億元，較3月6.19億元成長達10.89％、較去年同期6.38億元成長7.55％，改寫歷史次高。累計前4月合併營收24.7億元，較去年同期23.58億元成長4.73％，續創同期新高。

旺矽表示，雖然半導體產業短期續受整體市場庫存調整影響，終端需求仍不明朗，但公司認為未來更多電子化產品進入人類生活，加上AI等新應用增加，對半導體需求長期發展仍呈現向上成長趨勢，待短期庫存調整告一段落後，供應鏈應會回復長期向上成長趨勢。

展望後市，受惠高階應用與海外市場市占率提升，旺矽對今年營運維持審慎樂觀，預期上半年營收將略優於去年同期，下半年成長動能將高於上半年。由於高階應用產品占比提升，看好今年營收及獲利均可望維持小幅成長、再創新高。

以產品別觀察，旺矽預期受惠海外客戶持續推出新品，探針卡今年將維持小幅成長。成長動能主要來自先進半導體測試（AST）及高低溫測試（Thermal）的新事業群，因海外客戶新技術開發需求增加，帶動機台出貨暢旺。至於LED部門則預期持平。

面對中美科技戰影響，旺矽放眼國際市場商機，6年前便已設立全球銷售及客戶應用支援據點，相關效益已顯現。旺矽重視每個客戶的長期合作關係，客戶遍布全球各地，完備的全球化布局能讓旺矽更貼近客戶需求，提供更穩定、高品質的客製化服務。