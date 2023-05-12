電子權值股部分，台積電ADR跌1.73%，總裁魏哲家在11日技術論壇上坦言，「現在景氣生意這麼壞，一定要客人幫我們多說些好話來鼓勵」，但也強調台積電3奈米良率領先全球，台積電今股價開低震盪小跌，跌幅落在0.3%~0.5%，股價最低觸495元，影響台股指數約12點；聯電(2303)開低震盪，跌幅逾1%，現階段位居短中長期均線之下；鴻海法說落幕，董事長劉揚偉表示今年毛利率要維持去年水準「有很大挑戰」，今股價反應保守基本面，下跌逾2%，最低觸102元； 聯發科(2454)盤中跌近1%，股價最低觸661元，摔下5日線；廣達(2382)在非筆電業務的動能挹注下，首季每股稅後純益1.68元，今開高走高，逆勢走揚大漲逾8%。

MSCI明晟於台灣時間今日清晨公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股新增創意(3443)及緯創(3231)2檔，今股價一憂一喜，創意順勢漲逾3%，緯創開低後拚翻紅。

八大類股今跌多漲少，汽車股強勢，上市類股指數大漲逾3.5%，和泰車(2207)大漲逾6%，汎德永業(2247)、三陽工業(2206)漲幅也分別逾3.5%、3%。

分析師表示，短線市場最大干擾為美債違約風險，但預期6月1日前能順利調高上限。產業面來看，Google、NVIDIA、蘋果股價創近期新高，但美股區域銀行股弱勢，台股科技股財報普遍下修，短線震盪劇烈，有回測15300的風險，操作上建議適度調節持股。目前大盤月季線下彎，由4月營收和季報引動內資出貨櫃買中小股賣壓，行情是繼續盤跌或止穩，關注權值股和高價股走勢，看好產業則維持趨勢題材族群，如AI及高速運算概念、記憶體、ABF、新能源概念等。