澳洲來台交換生蕭里（Alex Shorey）誤食老鼠藥案，檢警查出蕭里的45歲台籍女密友，在果汁投藥意圖尋短，意外被蕭里喝掉，已將女密友列為被告並予境管，由於女密友說詞反覆，案情膠著，檢警為釐清全案疑點，不排除向澳洲請求司法互助，請求澳洲司法人員就訊或視訊蕭里，取得蕭里具有證據力的證詞，並確認蕭里有無提告的意願。

據了解，本案由於女密友供詞反覆，其犯行究竟是涉及殺人未遂、或是過失傷害、傷害罪，尚待檢警釐清，雖然女密友因涉嫌重大，已被檢方實施限制出境、出海等強制處分，但全案目前暫時仍列為「他字案」，檢方將等事證明確後，再改列「偵字案」。

據了解，檢警為釐清女密友投藥的犯罪構成要件，究竟是涉犯殺人未遂、或過失傷害、傷害罪，仍待取得被害人蕭里的證詞後綜合判斷，若女密友的犯行屬於過失傷害或傷害罪，因傷害罪為告訴乃論之罪，檢警亦須確認蕭里是否提告，若蕭里表明沒有提告意願，全案將有可能以「他字案」簽結結案。

由於蕭里目前已返回澳洲就醫休養，短期內不可能來台，檢警為了取得有證據能力的蕭里證詞，必須透過司法互助途逕獲得。

但台灣與澳洲並未簽署司法互助協助，因此檢警必須依據《國際刑事司法互助法》，由法務部國際及兩岸法律司透過外交途逕向澳洲政府律政司提出司法互助請求個案協助，請求澳方司法人員以就訊或視訊方式，對蕭里進行訊問，並且確認蕭里有無提告的意願後，再將證詞交給台灣檢警。

檢警調查，24歲的蕭里是澳洲昆士達大學生，去年9月來台在淡江大學就讀華語班，去年底認識大他21歲的台籍女子，該女平時在北市某補習班兼課，蕭常去找對方，甚至在她家過夜，2人關係十分曖昧，蕭里住院時女子都會前往照料，蕭里父母來台也是住在女方家中。

警方是在女密友住處查扣老鼠藥，女子供稱今年外籍丈夫過世後，她心情低落，萌生輕生念頭，老鼠藥是在新北市中和區某商店購買，曾在2瓶果汁投藥意圖尋短，她先喝1瓶，另1瓶意外被蕭里喝掉，導致中毒送醫，她因自責害怕才不敢說出此事。

檢警因女子供詞疑點重重，案情不明，加上女子有外語能力，因此暫時將她改列被告，並實施限制出境、出海，目前仍積極蒐證以釐清全案究竟是「誤食」，還是遭人蓄意下藥毒害。

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