固態電池製造商輝能周四宣布，投資57億美元（約新台幣1754億）在法國北部敦克爾克興建一座超級工廠，這也是輝能在海外第一家也最大的工廠，執行長楊思枏受訪時坦言，由於政治問題，輝能董事會不想在台灣擴張太多產能，「我們不再是一間台灣公司。」

亞洲新聞台（CNA）報導，由於台灣是美國和大陸之間緊張關係的中心，輝能的目標是在海外設立一個基地，確保能夠維持長久營運。輝能除了宣布在法國設廠，募集資金的同時也籌備IPO上市事宜，不過輝能強調，這取決於市場條件。

輝能執行副總裁Gilles Normand表示，德國車廠賓士和越南集團Vinfast已經入股，歡迎其他測試該公司技術的客戶跟進，「法國不僅僅是一個海外生產中心，我們是從台灣，這個起家的城市，複製這家公司，將部分業務轉移到歐洲。」

法國超級工廠預計2026年開始營運，隔年實現大規模量產，該工廠將特別生產新型固態電池，據輝能的說法，新型固態電池將比目前多數電動車使用的鋰電池更具優勢。

報導提到，輝能擁有600項專利技術，已經6家汽車製造商對旗下產品進行測試，輝能喊話，產品對消費者來說更安全，還能提供更大的儲存容量及可回收性，最重要的是充電速度更快了。