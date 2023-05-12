2008年5月12日14時28分04秒，北緯31.0度，東經103.4度，四川省汶川發生規模8.0地震，造成近7萬人遇難、1.8萬人失蹤，37萬餘人受傷。不巧，中國地震台網消息，在汶川地震15周年之際，四川甘孜州瀘定縣又發生4次地震，12日凌晨至今，最大規模4.5，未傳傷亡。

中國地震台網正式測定：5月12日2時34分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.64度，東經102.04度）發生規模4.5地震，震源深度10千米。

5月12日4時32分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.63度，東經102.02度）發生規模4.2地震，震源深度10千米。

5月12日4時49分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.66度，東經102.01度）發生規模3.0地震，震源深度9千米。

5月12日6時7分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.62度，東經102.03度）發生規模4.0地震，震源深度10千米。