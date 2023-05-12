美道瓊指數11日下跌221.82點，跌幅0.66％，收在33,309.51點；那斯達克上漲22.07點，漲幅0.18％，收在12,328.51點。S＆P 500指數下跌7.02點，跌幅0.17％，收在4,130.62點。費城半導體指數下跌18.79點，跌幅0.63％，收2,978.72點。

由於PacWest陷入流動性危機，股價跌超22％，地區銀行被大量拋售，KRE下滑2.48％，美股四大指數中僅那斯達克收紅0.18％。

群益投顧分析，美國首季重量級企業財報密集公布，最新數據顯示，目前公布436家企業財報，其中339家，約77.7％優於市場預期，分析師調高首季美股企業獲利預估，預估利潤衰退3.4％，並預估第二季度企業獲利落底，直到第四季恢復正成長。

此外，分析師對未來美國企業獲利悲觀，主要在於終端需求不振，企業降價求售去化庫存，銀行金融風險衝擊市場借貸，加上基期較高所致。

就盤勢而言，由於大盤月、季線同步下彎，受4月營收和季報因素干擾，引動內資出貨，櫃買中小股賣壓加重，行情是繼續盤跌或止穩，關注權值股和高價股走勢。而盤面因季報影響時間點至15日，建議期間保守或是選擇當日強勢族群搶反彈。

市場關注，5月底將有台北COMPUTEX、6月中旬中國618購物節，可望為主板、顯卡及筆電、顯示器等相關業務挹注動能。而筆電代工廠廣達、仁寶4月營收相對優異；宏碁表示第二季接單逐步回穩，12日華碩法說將釋出最新展望。