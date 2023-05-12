證交所表示，本於職責及相關法規之授權，始終站在第一線服務上市公司，但同時也不斷加強監理工作，實不遺餘力。

其中，對上市公司及中介機構等之監督與管理，除辦理查核相關財務業務資料外，對於大眾傳播媒體報導之異常事項、投資人提供明確事證之檢舉以及主管機關交辦查核事項等，均兢兢業業執行監理任務，刻不容緩。

再者，證交所必須擁有最專業之審查人員，具備對資本市場高度之服務熱忱，始能確保資本市場之穩定，以及落實投資人權益之保障，其專業完美的服務與監理態度，亦不容質疑。

另外，證交所為建立投資人信賴之交易平台，係從投資人權益保障出發，規範並要求上市公司必須即時並充分揭露財務業務重大資訊，以維護投資人知的權利。

為使投資人能在安全有效率之資本市場環境下進行交易，證交所對上市公司平時及例外管理均一視同仁。

然而近來面對泰山遲不提供相關資料，於召開重大訊息記者會時，就媒體及證交所詢問其審計委員會、董事會召開程序與交易價格合理性評估等，以開會全程都有專業律師指導、會議一切合法或交易內容涉及商業機密，不方便透露做為回應。

另有經證交所多次提醒，仍延遲輸入或發布尚未確定重大訊息之情事，證交所絶對審慎查核並從嚴處理。

證交所再次呼籲，為達成「打造健全資本市場、實現福國利民」之願景，追求創新且穩定之資本市場，實有賴落實良善公司治理、嚴守誠信經營原則之上市公司大家共同努力來完成。