新北市長侯友宜是最有可能被國民黨爭徵召的總統候選人，傳出日前密會AIT前主席卜睿哲見面，預計9月訪美，侯今被問到此事回應，所有的國際友人對我的關心我都很感謝，在國際情勢詭譎下，更應跟國際好朋友，尤其跟關心台灣朋友們，多多對話溝通，讓他們了解愛上台灣，不斷創造深化的關係，讓對話形成友誼不斷往前走的力量，大家一起讓台海穩定、區域和平。

至於泛藍整合後有信心團結嗎？侯表示，面對所有的挑戰，每個人只要有共同信念價值，願意為國家人民奉獻，大家一起努力往前走，「尤其一個人走得快、一群人走得遠，大家攜手並進。」

對於貢寮海洋音樂祭昨急轉彎宣布續辦，遭議員質疑是階段性上架騙選票，侯友宜表示，新北市對獨立音樂創作支持永不停歇，在貢寮海洋音樂祭希望轉型過程與新北市河海音樂祭不斷擴大規模，為新北市帶來更多搖滾音樂與觀光活動，新北市在河海音樂祭有淡水漁人碼頭、新北大都會公園、貢寮舞台，讓更多獨立音樂創作團體，能夠擴大在新北市看到他們對音樂的熱愛。