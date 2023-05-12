侯麗嬌（前排右二）奉獻自己給珍愛的家人，讓家庭充滿她的愛。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

溫柔的母愛是世上最堅強的力量！彰化縣政府今年表揚38位模範母親，其中現年60歲的受獎者侯麗嬌因第1任丈夫早逝，第2任丈夫20年前中風，她獨力照顧丈夫、婆婆及4個兒子，卻又接連遭遇二兒子車禍腦傷及自己罹癌等打擊，她在逆境中挑起一家重擔，如今看到兒子們都有穩定工作，讓她感覺自己的付出都很值得。

侯麗嬌是台南人，遠嫁到彰化縣芳苑鄉後，她的丈夫在第2個兒子出生後半年就過世，為了扶養年幼兒子，她再婚丈夫的兄長，再育有2個兒子，原本夫妻共同打拚，拉拔4個兒子長大雖然辛苦，但生活尚稱平順安樂，然不幸的是，她的第2任丈夫於20年前中風，讓她成了家中唯一經濟支柱。

好不容易侯麗嬌的4個兒子陸續大學畢業出社會後，她的二兒子中興大學獸醫系畢業後擔任獸醫，一家生活又回復穩定，不料，17年前她的二兒子在工作途中發生車禍，腦部受創，在加護病房住了20幾天，清醒後已認不得人，且無法言語，且肢體嚴重受創，只能臥床。

侯麗嬌不忍二兒子年紀輕輕就臥床，帶著二兒子往返各大醫院，不辭辛勞帶著兒子進行肢體、語言等職能及物理治療，並每天在家裡進行復健，在她堅持不懈努力下，兒子也逐漸能站立，並且可以發音說出簡單語句。

帶著二兒子復健期間，侯麗嬌同時還要照顧中風的丈夫及年邁的婆婆，也得負擔龐大的醫藥費及交通費，為了賺更多錢，她到紡織工廠擔任輪值三班的女工，在日夜巔倒的忙碌生活下，她身體出了狀況，到醫院就診後，被檢查出罹患卵巢癌。

雖然老天的打擊一樁樁襲來，但侯麗嬌沒有被這麼多現實的挫折擊潰，她一邊帶著二兒子復健，自己也同時積極就醫，她知道自己絕對不能倒下，因此就這樣一路挺過來，之後在二兒子及自己的狀況也逐漸好轉下，她帶著二兒子進入喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍庇護工場學習工作技能，每逢假日也帶著二兒子到慈濟環保站擔任志工。

侯麗嬌回首自己這20年來的生活，幾乎每一天都是巨大的挑戰，關關難過關關過，她憑藉著對家人無盡的愛，儘可能付出自己的所有，如今她的大兒子、三兒子及小兒子都有穩定工作，她把自己奉獻給珍愛的家人，也讓家庭充滿了她無可取代的愛。