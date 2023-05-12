龜山分局今日於龜山區自強東路及萬壽路二段口舉辦一場-「快閃交通安全宣導活動」。（警方提供）

桃園警察分局12日動員婦女志工、義交人員在轄區內人車潮多的重要路口，辦理「路口不停讓行人」執法專案交通安全宣導工作，向路過民眾宣達「行人停看聽、車輛慢看停」觀念，鼓勵各志工團體共同參與及關注交通安全，使交通安全知識向下扎根，發揮宣傳效益。

內政部警政署規畫「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，自5月1日起強力執行，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車及違規臨時停車」、「道路障礙」等四大項重點違規項目加強執法。根據分析統計，行車未注意車前狀況、行人違規穿越道路、路口未依規定讓車等是導致死亡車禍的主要肇事原因，桃園分局將規畫勤務落實執行，針對違規樣態強力取締，降低交通事故發生。其中A1類死亡車禍肇事因素中，有相當大比例是因為行人違規導致，因此行人違規取締也是本次交通大執法的重點項目，桃警呼籲民眾提醒家中的長輩或孩童，過馬路應遵守號誌規則，早晚出門時請穿著亮色衣物，減少事故發生。

5月1日起加強執法項目中的「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」，是要求駕駛人行駛在支道上，必須停車確認橫向幹道無來車或行人後，才能再起步通過路口，希望能建立起駕駛人行車禮讓的好習慣。桃園警方提醒，駕駛汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過以及轉彎時不暫停讓行人優先通行（禁止行人穿越路段除外），自3月31日起提高罰鍰金額，小型車與大型車提高為3600元，機車維持1200元。桃警呼籲民眾，行經路口應禮讓行人，只有養成良好的駕車習慣、遵守交通規則，才是平安回家的不二法則。

此外龜山分局今日於龜山區自強東路及萬壽路二段口舉辦一場-「快閃交通安全宣導活動」，以宣導行人應遵守交通號誌概念為主，在警察同仁溫馨的提醒下，再搭配義交、婦女志工、導護志工的解說，於短時間內讓民眾更能吸收相關交通安全規則，期待行人與駕駛人能共同遵守。