●白宮發言人表示，美國總統拜登與國會兩黨領袖排定於周五的債限協商會議延至下周初舉行。知情人士表示，府會雙方幕僚已經開始討論限制聯邦支出的方法。此前民主共和兩黨在是否削減聯邦支出方面互不相讓，這是債限談判陷入僵局的主要原因。

●美國勞工部公布，上周（截至5月6日）初次請領失業給付人數增加2.2萬人，達到26.4萬人，超出市場預期的24.5萬人，並創下2021年11月以來新高。截至4月29日止當周持續請領失業金人數增加1.2萬人，為181.3萬人，略低市場預期的182萬人。

●美國4月生產者價格指數（PPI）年漲2.3%，較3月份的年漲2.7%放緩，為連續第10個月降溫並創下2021年1月以來最小漲幅，同時也低於市場預估的年漲2.5%。4月PPI月漲0.2%，扭轉了3月份的月跌0.4%，但低於市場預期的月漲0.3%。4月核心PPI年漲3.2%，低於3月份的年漲3.4%和市場預期的年漲3.3%；與3月相比則上漲0.2%，符合市場預期。

●市場重新評估聯準會貨幣政策前景，周四美元反彈走高，美元指數尾盤漲0.7%，報102.06，創下一周多來新高。Convera資深市場分析師Joe Manimbo表示，我認為市場開始重新考慮聯準會降息的前景，因為通膨雖然下滑，但仍然偏高。一旦市場放棄聯準會今年降息的預期，美元就會走高。英國央行一如預期升息25個基點，並表示不排除繼續升息的可能性，英鎊盤初一度大漲至1.26美元，惟獲利了結賣壓出籠，尾盤倒跌0.9%，最低曾一度下挫1.04%，報1.2496美元，創下一周低點。歐元跌0.6%，報1.09美元，創一個月低點。

●在通膨數據發布後，根據芝商所（CME）FedWatch工具，期貨市場押注聯準會6月再次升息的可能性從2.1%升高至10.7%，但也押注今年晚些時候降息的可能性升高。

●美國初領失業給付人數創下1年半新高，以及4月PPI創下逾兩年來最小年漲幅，顯示經濟正在放緩，可能給聯準會暫停升息的空間，帶動美國公債殖利率下跌。對利率較敏感的2年期債息跌至3.90%。10年期指標公債殖利率尾盤跌5個基點，至3.386%，盤中一度跌10.09個基點，報3.3417%。

●受美元勁揚影響，周四紐約期金收跌16.6美元或0.8%，報每盎司2020.5美元。

●周四紐約期油收跌1.69美元或2.33%，報每桶70.87美元。倫敦布蘭特期油收跌1.43美元或1.87%，報每桶74.98美元。兩合約均創下5月4日來最低價。中國經濟數據不理想，加劇對原油需求前景的擔憂，以及美國地區銀行股價再度重挫，使避險情緒升高。