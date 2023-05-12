一名公司董座經常前往越南小吃店光顧，結識店內越南籍阮姓女子，女方不避諱在公開場合都以「老公」稱呼他，其他女店員也跟著叫「姊夫」。董娘事後在丈夫手機內看到丈夫和阮女的對話及出遊親密合照，氣得提告求償200萬元並離婚，法院判賠15萬元。

根據判決書，正宮在控訴阮女在知道老公已婚狀況下，還互傳「老公你有沒有去看醫生？身體有沒有好一點？要吃飯喔」、「秀秀～恩乾～」簡訊，甚至一起出遊拍攝摟肩搭背照片，行為舉親密，兩人也多次共處一室，嚴重侵害她的配偶權益，提告求償200萬元。

丈夫辯稱，阮女曾在越南小吃部工作，對於較熟識之男性常客都喜歡以「老公」稱呼，此為小吃部員工經營男性客人的一種方式，所以不是只稱呼他為「老公」而已。女方因為曾在越南小吃部工作，與男性客人在肢體接觸上較為開放，兩人又較為熟識，才偶有輕微之搭肩舉動，是一般朋友正常互動之分際範圍內。

法官也查出，男方從對女方及友人稱：「誒，我女兒吼，我二女兒吼，一歲多，也是開始訓練吶，喝那個清酒，日本清酒。」、「我兩個女兒也在討論喝酒誒」等語，因此女方已知悉男方有配偶及子女。

法官認為，在我國一般社會通念中，「老公」應用來稱呼丈夫或交往中之男朋友之親密暱稱，此情應為男方所知悉。男方雖抗辯稱稱呼越南小吃部男性常客為「老公」，係越南小吃部員工之習慣，但男方身為有配偶之人，自應有維護婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度的責任，因此應該予以糾正；女方也不應該以「老公」稱呼南方，顯然已逾越朋友交遊等一般社交行為之不正常往來。因此判賠15萬。