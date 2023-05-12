大陸隨著各地經濟數據出爐，2022年GDP十強縣也已經揭曉，分別是昆山、江陰、張家港、晉江、常熟、慈溪、宜興、神木、長沙縣和義烏等地。從GDP十強縣所屬省份來看，江蘇獨佔5個席位、浙江佔據2席，另外福建、湖南、陝西各佔據1席，並仍以江蘇昆山位列第一。

根據數據顯示，昆山去年全年GDP達到5006.7億元（人民幣，下同），按可比價計算年增率1.8％，成為全大陸首個GDP突破5000億元的縣級市。

根據中新社報導，作為縣域經濟的天花板，昆山連續18年位居全國百強縣（市）首位。GDP分別在2014年、2019年跨越3000億元、4000億元大關。從3000億元到4000億元用時5年，而從4000億元到5000億元僅用了3年。

從今年表現來看，昆山的年度經濟成長目標定為5％左右，第1季昆山完成GDP1004.63億元、年增率5％，增速分別高於大陸全國、江蘇省、蘇州市0.2、0.4、0.6個百分點。

另外在GDP十強縣中，以「世界小商品之都」浙江義烏GDP增速拔得頭籌。初步核算，去年義烏實現GDP約1835.54億元，按可比價計算年增率4.6％。

對比2021年GDP十強縣榜單來看，2022年GDP十強縣榜單的一個變化就是，陝西省神木市的排位升至第八。作為煤炭能源生產基地，神木市從2021年重返縣域GDP前十名後，於2022年又再進一步。

統計神木市2022全年GDP達到2231.47億元，占榆林市總量的34.1％，占陝西省總量的6.8％，按不變價計算，年增率4％。