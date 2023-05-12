嘉義市「走走春生活實驗節」裝置藝術點亮圓林仔社區夜景。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市圓林仔社區閃亮夜景，是限定秘景。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

白天太熱，那就夜涼時來嘉走走春！嘉義市圓林仔社區舉辦「走走春生活實驗節」活動，有8位藝術家結合當地特色油桐花、百年荔枝樹、特殊冷泉地景與多樣性動物生態，創作戶外裝置藝術，市長黃敏惠今天晚上7時30分點燈開幕，每天下午3時至晚上9時免費參觀至本月28日。

嘉義市政府建設處長田長沛表示，8座裝置藝術在夜間充滿視覺驚喜，打造出嘉義市的「奇幻世界」，旅程起點「開洞」像愛麗絲跳進神祕的奇幻世界；百年荔枝樹區有互動裝置藝術，感應式投射出自然生態；前往順心園沿途也有裝置藝術。

還有「治癒日常市集」，有療癒手作、生活冒險，逛市集感受身心靈療癒；另有白色巨石「臨石微觀」；而俯瞰樹林、星光、路燈和盧山橋形成的華麗夜景，更是限定秘景。

「走走春生活實驗節」12日至14日舉行開幕活動，有「嘉頌Combo」、「小事製作」、「金曲最佳演唱組合張三李四主唱楊宗翰」、「陳喻虹Zumba熱舞」節目，另有不定時快閃演出，，戶外展覽至5月28日，每日下午3點到晚上9點免費開放觀展。

市府建設處表示，活動現場有汽機車停車場及徒步區，民眾停好車，搭接駁車到徒步區入口，活動免費交通接駁服務、班次路線及最新活動資訊查詢「走走春生活實驗節」臉書粉絲專頁。