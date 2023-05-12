北部商人日前車輛卡在南橫公路，等待救援時告訴霧鹿所長胡松俊仁車內有百萬現金，兩人於是回到事故現場護鈔。（關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

關山警察分局提醒，台20線有「路幅窄、彎道多」的特性，請民眾務必小心慢行。（關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

在北部從商六旬莊姓男子與家人駕車至南橫公路賞景，行經177公里處轉彎處，前輪不慎掉落溝內。關山警察分局霧鹿派出所長胡松俊仁獲報到場請拖吊車處理，並請他們至所內等候，此時莊男低聲向所長表示「車內有百萬現鈔」，所長與莊男回到事故地點「護鈔」約2小時，莊被警方服務熱忱感動，因此捐給南橫公路霧鹿村最高處的霧鹿國小5萬元。

因受風災導致道路柔腸寸斷封閉逾13年的台20線南橫公路，在工程人員戮力修整下，去年5月1日「有條件通車」，因鬼斧神工的峽谷地形及高聳的巨木森林，吸引大批旅客前來朝聖。居住於新北市的莊姓男子日前與家屬一行4人欲至台東交付百萬貨款，選擇走台20線順便遊玩。但行經177公里處彎道時，前輪不慎掉落小水溝內，車體也輕微摩擦山壁受損，所幸人均無恙。

胡松俊仁獲報後，隨即趕往處置並指揮交通，但因拖吊車需費時約2小時才能抵達，因該路段路幅較小，他便擺上三角錐示警，並請一行人至所內等候。莊男低聲跟胡松說「車內有貨款百萬現金」，胡松擔心車旁無人看照，遂陪同莊男回到事故地點，於2小時後將車拖離至安全地點才放下心。

莊男被胡松所長熱忱的服務精神感動，在拖吊車的空檔閒聊中，得知山區資源較為缺乏，遂主動提及要捐款給弱勢家庭。胡松便引薦他捐款給霧鹿國小，該筆善款可幫助在校的每位學童獲得教育資源。

霧鹿國小校長郭惠珍為感謝胡松所長及莊民，選擇於霧鹿派出所內回贈莊男感謝狀，以感謝兩人的義行。

關山警察分局表示，霧鹿派出所所長胡松俊仁發揮高度熱忱為民服務精神獲民眾肯定，更引愛心資源助校，足堪所有同仁之表率。另外提醒民眾，台20線有「路幅窄、彎道多」的特性，請民眾務必小心慢行，以確保行車安全。