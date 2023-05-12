美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）日前發布報告稱，發現中方審計底稿存在不可接受的缺陷，審計公司未能獲得足夠適當的審計證據來支持其對上市公司財務報表或財務報告內部控制的工作。並要求改正當中問題，涉及的會計師事務所為畢馬威中國以及香港羅兵咸永道。對此，中證會回應，發現的這些缺陷，有助於會計師事務所整改並提升質量。

中證監表示，注意到美國監管機構表示，而此次屬於首次檢查，故發現審計問題是正常，但該檢查報告也未得出相關審計師的審計意見對中國大陸在美上市公司的審計意見不恰當的結論。當局相信發現的缺陷將有助於審計事務所整改問題，並提高質量。

中證監表示，「願與美國監管機構一道，在總結前期合作經驗基礎上繼續推進審計監管合作」，中證監還稱，共同營造更加穩定、可預期的國際監管環境，依法維護全球投資者合法權益。

羅兵咸永道香港昨回應，正在與PCAOB合作解決美國檢查人員在審計文件中發現的問題，委員會的檢查報告，是中美監管機構合作及美國資本市場重要里程碑的一部分。畢馬威中國發聲明指已經採取措施解決該委員會發現的問題。