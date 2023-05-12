日本WBC（世界棒球經典賽）冠軍隊成員山川穗高，近日遭到一名女子指控強制猥褻，造成下體受傷出血，目前警方正在調查案件中，山川穗高所屬球團西武獅尚未做出處分。

憑藉著兇猛的長打威力，拿下去年洋聯全壘打王的山川穗高，是旅日好手吳念庭的隊友，山川穗高今年3月也被選為WBC日本代表隊，不過多以替補出賽，被稱為史上最奢侈的代打，在對陣墨西哥的四強賽，替補登場的山川穗高先以高飛犧牲打搶回一分，為之後村上宗隆的再見安打奠定基礎。

代表日本奪下經典賽冠軍，山川穗高近期卻陷入愁雲慘霧之中，根據日媒《週刊文春》爆料，一名在牙醫任職的20多歲女子指控山川穗高對自己使用性暴力，事發當天，2人在一家高檔燒烤店用完餐後想續攤，山川穗高以訂不到其他餐廳為理由，即便女子告知可以在熟人的店用餐，仍遭山川穗高強行帶回飯店房間內。

根據球團相關人士說法，山川穗高在房間內強行脫下了女子的衣服試圖硬上，造成對方下體受傷，床單上還留有血跡，山川穗高事後向女子道歉，並願意支付醫療費用，不過女子內心受到重創而報警，直到WBC一結束，山川穗高遭警方傳喚接受訊問，稱雙方是合意性交。不過山川穗高早在2017年，與自己大學時期的學姐、女子壘球選手結婚，2人育有一個女兒，在IG上也時常貼出自己和女兒的親密互動。

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