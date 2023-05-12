經濟部標準檢驗局公告的瑕疵除溼機於使用中自燃起火。（彰化縣消防局提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣消防局統計，彰化縣去年發生3件除溼機火災意外，提醒民眾除溼機使用前應自行檢視全機功能是否正常，不同空間搬移時切勿拉扯造成電源線路毀損，使用時若發現異常或故障，應停用並尋求各廠牌服務專線檢修，切勿自行拆解更換零件，若屬於召回檢修機種請立即停用或連絡廠商檢修，且切記「人離機停」。

消防局指出，彰化縣平時日照較長，氣候不像北部潮溼，除溼機只有在溼氣較重的梅雨季或連日下雨需乾衣時才會使用，使用頻率低，縣民警覺性不高，若讓除溼機獨自在小空間裡長時間運轉，一旦發生火災時更不易察覺，容易讓火災擴大延燒，為提醒大家謹慎使用除溼機，該局整理出五大注意要點。

首先，民眾需先自我查詢家中的除溼機是否屬公告召回瑕疵機種，檢查機身是否貼有「商品安全標章」，並注意是否為經濟部標準檢驗局「商品安全資訊網」（http://safety.bsmi.gov.tw/）所公告之召回瑕疵機種。

再來是避免在除溼機上方勿烘衣物，避免衣服掉落，遮蔽進出風口造成機體散熱不良導致起火。第三點是除溼機的周圍要有淨空空間，與牆壁、傢俱至少保持50公分距離，以利空氣循環，並避免在衣櫃等密閉空間使用。

第四點是遠離可燃物，除溼機使用時應與家俱或衣物等可燃物保持距離，周圍勿堆放雜物，避免發生故障起火時火勢迅速擴大延燒。

最後一點很重要，就是「人離機停」，以及使用獨立插座，除濕機屬於高功率家電，應使用獨立插座，避免使用延長線或與其他電器產品共用回路，人若需出門離開或夜間睡覺時建議應拔除插頭避免長時間運轉。