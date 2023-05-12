副總統賴清德（左）12日在台北市長蔣萬安（右）陪同下，出席松山慈祐宮媽祖聖誕三獻禮，同祝媽祖聖誕。（鄭任南攝）

副總統賴清德（左三）、台北市長蔣萬安（左四）12日上午出席松山慈祐宮「媽祖聖誕三獻禮大典」。（台北市政府提供／陳薏云台北傳真）

副總統賴清德、台北市長蔣萬安12日上午出席松山慈祐宮「媽祖聖誕三獻禮大典」，兩人一起舉香參拜，祈求國泰民安，致詞時兩人皆以台語獻上祝福，比起賴清德說的流利台語，蔣萬安講起台語顯得「卡卡」，賴清德離去時還對蔣說，「台語講得很好」，蔣萬安笑開懷，互動相當熱絡融洽。

松山慈祐宮今年適逢建宮270週年，廟方今日舉辦媽祖聖誕三獻禮，賴清德、蔣萬安先後抵達，民進黨北市議員許淑華、許家蓓及張文潔皆到場。松山慈祐宮董事長陳玉峰指出，日本東京高圓寺阿波舞踩街將於明天來台登場演出，下半年還有媽祖賜福遶境台北城、日本松山市大神轎「撞轎祭典」，希望所有活動都能圓滿。

賴清德致詞表示，他非常榮幸參加這場活動，也代表總統蔡英文獻上祝福，祈求媽祖大發慈悲，保佑台灣國泰民安、風調雨順，讓所有善男信女闔家平安。台南市發生大地震時，陳玉峰捐出善款讓台南重建，度過難關，今年建宮270週年有很多日本朋友前來參加，也是因為陳玉峰在日本311地震捐出善款，可以看出松山慈祐宮不只是信仰中心、文化中心，也是慈善中心。

賴也對蔣萬安獻上祝福，期望蔣率領的團隊順利推動做好市政。蔣萬安致詞則說，松山媽是地方信仰中心，幾百年來庇祐地方繁榮發展，感謝陳董事長對弱勢的照顧，照顧地方鄉親，也籌措物資讓地方度過疫情。他說，慈祐宮捐贈的救護車，去年一整年救活34名OCHA患者，這不只是媽祖恩澤，也是慈祐宮所有信眾愛心的展現。

蔣萬安致詞完後，賴清德對他說，「台語講很好」，他也笑笑地拍拍賴的背部，兩人都笑得開心。後來賴離席時，兩人也握手致意，互動融洽。