蔡英文總統今出席「2023國家祈禱早餐會」，卻把坐在旁邊的台灣知名外籍傳教士，也是「空中英語教室」創辦人彭蒙惠，四度叫成「戴蒙惠」，台下出席者多次糾正，蔡英文才驚覺說「喔！因為你坐在戴繼宗（中華福音神學院老師）一旁」。

彭蒙惠是國家祈禱早餐會重要成員，蔡英文每次出席時，彭蒙惠也都在場，2020年政府舉行國家雙語政策諮詢會議時兩人同台，蔡英文當晚還在臉書發文介紹彭蒙惠，並稱「她是台灣五、六、七年級生非常熟悉的英語推廣者，甚至可能是大家人生中第一個認識的美國人」。

蔡英文今出席國家祈禱早餐會致詞時，第一次講到「我的英語不如『戴蒙惠』老師」，當下沒人糾正，但是已經傳出尷尬笑聲，但蔡英文大概沒發現，第二次再唸成「戴蒙惠」，出席者已忍不住糾正「彭蒙惠老師」，總統用力再講一次，卻一樣講成「戴蒙惠老師」；台下忍不住更大聲提醒，蔡英文才驚覺說「喔，因為你坐在戴繼宗一旁」。

蔡英文今以英文致詞指出，在大家的團結打拚之下，台灣各領域穩健發展，在複雜的國際情勢中，站穩腳步，持續走向世界。展望未來，大家一起互相守望，一起走在實踐公義的道路上。

她還說跟大家一起禱告，她同樣帶著敬畏的心，為國家做事，確保和平，希望國家平安、和諧、繁榮，也希望人民有信心、有信仰、有公義憐憫的心。

她說，剛才幾位先進致詞時都提到，目前台灣社會面臨世代差異等很多共同挑戰。作為國家總統，她有責任，也希望大家秉持公義心及對耶和華敬畏的心，共同為台灣社會打拚。

總統指出，這個月開始，台灣疫情等級已經降階，今天可以與來自海內外的弟兄姊妹，一起參加祈禱早餐會，為國家及世界來禱告，格外具有意義。