被封「最美空姐」的網紅林佩瑤，因不滿上胸縮水，2月開刀動抽脂豐胸手術，歷經3個月恢復期，昨（11日）大方分享術後心得，並PO出對比圖，被好友說：「哇賽！妳現在根本林襄欸！」

林佩瑤11日在社群分享術後3個月的心得，表示本來有胸，但因為年紀逼近40歲，再加上曾過度瘦身，上胸幾乎快消失，胸型也不如年輕時飽滿，所以把抽出來的脂肪補入上胸，術後成果令她十分滿意，直接把照片PO到群組給姊妹們看，一位朋友還說：「哇賽！妳現在根本林襄欸！」林佩瑤大笑後自嘲：「哈哈哈哈哈哈我會不會被林襄粉絲打。」

林佩瑤在文中指出，恢復過程的感受「像姨媽快來的胸部漲痛感」，休息3個月後，胸部會漸漸消腫，沒辦法像剛填完時如此飽滿，現在目測上圍大約比之前多一個罩杯，至於手術費用，林佩瑤大方地回應：「腹部環抽+自體脂肪補胸22萬，手臂環抽+副乳9萬」，總共花31萬。

林佩瑤為了動這場手術，曾透露事前做了不少的功課，連遺書都寫好了，對於自己的選擇會全盤負責，以及承擔可能造成的後果。