桃園市中壢警分局配合仁海宮198周年媽祖文化季傳統閩南陣頭及日本阿波舞宗教文化交流活動，上街宣導交通安全觀念。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢警分局配合仁海宮198周年媽祖文化季傳統閩南陣頭及日本阿波舞宗教文化交流活動，上街宣導交通安全觀念。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢警分局配合仁海宮198周年媽祖文化季傳統閩南陣頭及日本阿波舞宗教文化交流活動，由中壢警分局長唐嘉仁率副分局長詹枝松、交通組長劉邦誠於遶境沿線舉牌宣導，提醒用路人禮讓行人等觀念，強化民眾用路安全觀念，且5月1至7日已取締相關違規超過1200件，罰金高達120萬元，提醒民眾注意。

中壢仁海宮昨日下午辦理198周年媽祖文化季，邀請全台傳統閩南陣頭一起車遊遶境及踩街表演，更請來國際知名的日本阿波舞，一起參與遶境活動，為民眾祈福。

近來台灣行人地獄話題夯，各界關注道路安全如何改善。中壢分局藉民眾踴躍參與這次宗教文化交流活動機會，於遶境沿線重要路口以舉牌、大聲公廣播方式，宣導用路人於行經路口時禮讓行人、勿違規穿越道路，希望減少事故，保障民眾自身生命財產安全。

中壢警分局指出，1日起執行全國及全市同步擴大取締路口不停（禮）讓行人執法專案勤務，針對路口不停（禮）讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違停及道路障礙加強取締，統計至7日止已取締1261件，罰金高達約120萬元，其中以「中北路與實踐路口」、「高鐵北路一段沿線」、「中正路沿線」地區為大宗。

警方強調，取締只是手段，安全才是目的，惟有遵守道安規定，才能避免影響他人交通安全又損自己荷包。