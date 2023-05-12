現有的海豹投送載具（SEAL Delivery Vehicles，SDVs）迫使海豹部隊暴露在自然環境下

美國特種作戰司令部（U.S. Special Operations Command）說，第一艘新型特戰迷你潛艦5月底前應該能準備好實際運作。

據《動力》（The Drive）網和《國防》（National Defense）雜誌11日報導，乾式戰鬥潛航載具（Dry Combat Submersible，DCS）遠優於美國海軍既有的海豹投送載具（SEAL Delivery Vehicles，SDVs），不必在水下騎行，可以避免完全暴露在自然環境中。

從2016年起，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）就在研製迷你潛艦。而美國特種作戰司令部旗下的水下系統專案經理康威（John Conway）10日在特戰周（SOF Week）的大會簡報中說，他們接獲運轉測試報告，意味乾式戰鬥潛航載具在5月29日的陣亡將士紀念日（Memorial Day）前就能發揮戰力。

目前許多有關乾式戰鬥潛航載具的細節仍是機密，但據信它會酷似長39英尺（近12公尺）、排水量為30 噸的S351。它需要兩名人員操作，若以5節的速度，並使用全電力推進系統航行，最大航程約可達66海里。此外，它可下潛深達約100 米。除了機組員外，它還能搭載8名人員，或是重達約1公噸的貨物。

整體來說，這類潛航器讓美國特戰隊，尤其是海軍菁英海豹部隊從潛艦，或是其他海上平台出發，神不知，鬼不覺地接近敵方海岸。而在進行各式作戰，特別是在敵後或其他敏感地點作戰時，這類戰力格外有價值。

然而，在洛馬承包研製這迷你潛艦的6年間，整個地緣政治環境已產生變化。如今美軍在規劃許多戰略時，都會先考慮到，未來在廣闊的太平洋和解放軍進行高端對抗時，可能要進行遠征和分散式作戰。

而海豹部隊和美國其他特戰隊究竟要怎麼用這些新型乾式戰鬥潛航載具，至今顯然仍有許多問題存在。不過，從這些迷你潛艦看來，它們的戰力顯然要比現有的潛水推送器強多了。