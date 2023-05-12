55歲梁男去年因糖尿病在台中榮總住院治療，因手部疼痛不滿黃姓護理師為立刻處理，拿水壺往她丟擲，沒砸中；竟改持裝尿約三分之二的尿壺再砸，雖沒砸中，但造成大量尿液撒溢，經黃女報警處理，梁男坦承犯行，檢察官依違反《醫療法》起訴，法官判刑2月，得易科罰金，可上訴。

梁男因糖尿病在2022年9月22日下午到台中榮民總醫院急診就醫，住院治療，他同年10月2日上午9時手部出現疼痛，認為黃姓護理師未立刻處理，憤怒將放在病床上的水壺往她丟，未砸中，再持尿壺丟擲，也未丟中，以強暴方式妨害黃女執行醫療業務。

該尿壺已裝約三分之二的尿液，全潑撒病房內，案經黃女報警、通報醫療暴力，梁男在警詢中坦承持水壺及尿壺丟擲護理師。

梁男認罪，經檢察官與梁再審判外達成協商和意，檢察官聲請改依協商程序判決，法官依違反《醫療法》妨害執行醫療業務罪判刑2月，得易科罰金。