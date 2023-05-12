台中市議員朱暖英認為，行控中心跟第一線人員要有一致的警覺性。（張亦惠攝）

中捷公司總經理莊明聰回應，無人駕駛有他的優勢在，標準流程無法阻止類似事情發生，確實要檢討、做優化改善。（張亦惠攝）

興富發建設文心愛悅建案10日塔吊吊臂從高空掉落，砸進中捷軌道，後續列車出發撞上造成1死10傷，台中市議會今天交通地政業務質詢，多位議員關心中捷應變狀況。市議員李中指出，遭撞擊當下電力發生異常，行控中心為何無作為？中捷公司總經理莊明聰表示，會檢討。

李中說，建商責任很清楚，但中捷也有需檢討的地方，其中12點27分04秒吊臂砸隔音牆後，系統就發出第三軌電力跳脫告警，雖當下即恢復供電，行控中心有跟豐樂公園站聯絡確認問題或示警嗎？難道斷電後自動復電是常態嗎？

莊明聰表示，此狀況是異常狀況，當下行控中心得知電力跳脫，行控中心確認電力恢復，並通告全線確認車站設備運作狀況，當時是午休時間行控時間6人配置中有3人去用餐。

李中強調，行控中心的警覺性不足，既然已經有跳電為何還出發？看到跳電讓他自動恢復後就沒事了嗎？到12點27分32秒收到隨車員通報，當中做了什麼？不知是否中捷薪水太低、流動太快導致訓練不足，請中捷加強sop、訓練並檢討。

議員朱暖英也指出，無人駕駛行控中心跟第一線人員應該要有一致的警覺性，要求中捷檢討。莊明聰回應，無人駕駛有他的優勢在，標準流程無法阻止類似事情發生，確實要檢討、做優化改善。