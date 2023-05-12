擁有105公分逆天美腿、姣好身材的空姐陳楟蓁，首次出演節目就是《BIBO願望合夥人》實境秀，直呼「有趣」。談及參賽目的，她明確表示目標就是價值台幣300萬元的BIBO NFT，為此事先瞭解密室逃脫和狼人殺等遊戲玩法及規則。她從節目初期的密室解謎遊戲就展現實力，邏輯清晰的她向隊員提出不少建設性意見，成功幫助該隊率先解出謎底。

雖然渴望贏得獎金以孝順父母，但陳楟蓁在遊戲中還是很關心其他玩家，她提到參與節目期間，最痛苦的是玩撕名牌遊戲，「需要很多的肢體接觸，是我不喜歡的，因為不想要別人受傷。」當隊友上淘汰台猜拳定勝負時，她更是在台下因不捨而飆淚痛哭，讓人見到她感性善良的一面。

《BIBO願望合夥人》 最新一集首度開啟淘汰機制，淘汰候選人除了遊戲失敗者，還開放玩家票選，上集幫助大家解謎的簡暐哲和為隊友犧牲的韓保羅，全都被送上淘汰台，但最令人訝異的莫過於戰力超強、累積點數最高的「24歲霸氣總裁」賴峻騰也進入淘汰賽。

《BIBO願望合夥人》玩家賴峻騰。（BIBO願望合夥人提供）

年僅24歲的賴峻騰因擁有韓系外型、對時尚敏銳，在網路上小有名氣，還成立個人潮流品牌擔任主理人，坐擁5家店面，曾上過《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》等綜藝節目，此次在《BIBO願望合夥人》以領袖之姿帶著隊員和同盟，衝鋒陷陣對抗強敵，展現霸氣一面，只是原本在節目中高人氣的他，在面臨淘汰票選階段時，因表現過於亮眼招致眾叛親離，不得不站上淘汰擂台。