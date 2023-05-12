週日是母親節，民進黨跟潮流，母親節不會寫給母親的情話，民進黨主席賴清德請AI幫你寫；新媒體中心主任詹賀舜今表示，民進黨主席賴清德的官方LINE策劃「賴 L.AI 製研所」使用 OpenAI 的 ChatGPT 生成式語言模型，為大家撰寫感謝卡給媽媽、阿嬤、伴侶等，還可以選擇真誠、可愛、古典等文字風格。

詹賀舜強調，「民主進步黨官方LINE＠」將在母親節當天推出「給母親的情話」，只要選擇情話金句傳送給對方，收信人就能收到平常寄信者說不出口的感謝。

詹賀舜指出，除了民進黨官方LINE帳號推出互動企劃之外，賴清德的官方LINE也策劃了「賴 L.AI 製研所」，由 AI 助手 - L.AI 來幫大家在母親節傳情。只要加入賴清德的官方LINE帳號，點選祝福的對象和卡片風格，就能得到一張專屬的母親節感謝卡。

他說，「賴 L.AI 製研所」使用 OpenAI 的 ChatGPT 生成式語言模型，來為大家撰寫感謝卡給媽媽、阿嬤、伴侶等，還可以選擇真誠、可愛、古典等文字風格。

賴清德力拚2024總統及立委大選，不僅指示下半年選戰著重在短影音的製作與傳播，將嚴肅的政策轉為易於理解的短片之外，也積極營運不同的社群平台，日前開啟YouTube頻道，發布第一支影片引發各種迴響；詹賀舜表示，本週再次推出「清德回留言」影片，針對首支影片的網友提問，錄製回覆，可以看見輕鬆的賴主席。

詹賀舜說，外界對賴清德的形象是穩重、嚴謹，而在同仁發想創意時，賴主席給出極大的空間，並且鼓勵團隊發想社群的各種可能性，透過不同的媒介，讓更多人認識候選人。

因應選戰，許多支持者擔心錯假訊息的影響，因此，除了民進黨官網以及LINE推出澄清互動專區之外，民進黨組織部門也積極籌組各式群組，希望透過線下和線上的合作，可以儘速回防認知作戰。

詹賀舜強調，文宣部門會推出不同的設計、影音素材，並針對不同社群平台發送，也會透過組織群的力量，讓文宣效益最大化。