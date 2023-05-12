受到NB及伺服器持續庫存調整影響，嘉澤第1季合併營收為57.26億元，年減6.82%，營業毛利為26.03億元，年減1.24%，單季合併毛利率達45.47%，年增2.57個百分點，營業淨利為15.3億元，年減3.28%，營業淨利率為26.72%，年增0.97個百分點，稅後盈餘為11.81億元，年減14.61%，每股盈餘為10.96元。

值得一提的是，儘管第1季營收及獲利同步年減，但嘉澤第1季毛利率攀升至45.47%，營業淨利率也拉高至26.72%，均優於去年同期，顯示公司產品組合優化效益。

由於部分NB訂單提前至3月出貨，嘉澤4月合併營收下滑至18.85億元，月減16.5%，年減13.13%，累計前4月合併營收為76.19億元，年減8.37%。

嘉澤表示，雖然NB需求未見回升，僅有短單與急單，整體市況應該也不會再差，5月及6月在新平台產品拉貨啟動下，出貨量有機會好一點，預估第2季營收將略優於第1季，但低於去年同期，至於下半年，目前看起來，Intel及AMD兩大伺服器新平台產品可望從第3季起逐步放量，下半年營收將優於上半年，只要營收放大，毛利率及獲利成長可期。

嘉澤財報公布後，1家日系外資雖然將嘉澤2023年到2024年每股盈餘下調1%到6%，以反應第1季財報低於預期，但重申嘉澤「買進」評等及目標價1100元，另1家日系外資也維持嘉澤「買進」評等，目標價為1060元，美系外資則是給予嘉澤「建議買進」評等，目標價由984元上調至1100元。