據悉，這家身為現代汽車集團一員的車商，可為客戶量身打造屬於自己的專用車輛，例如車輛大小、車子內裝、整體承載重量，還有電池容量等，都可以跟別人不一樣。

拿有韓國亞馬遜之稱的電商大廠Coupang（酷澎）來說，已與起亞協力打造送貨專用電動車。因為是以載運貨物為主，故除了駕駛員以外，多出的乘車空間可以多裝載一些貨，以及加強冷藏與冷凍功能，好維持低溫配送品質。酷澎也希望這類電動送貨車的數量，可達到1萬輛左右。

除了Coupang以外，起亞也跟韓國最大快遞業者CJ Logistics（希杰物流）、部分連鎖餐廳，以及其它韓國客戶合作，累積各行各業對車輛不同需求的專業知識，最後以進軍歐美等地為目標。

日經亞洲指出，起亞已選定在首爾現有車廠內，規劃約2萬坪大小的區域，然後投入1兆韓元約7.5億美元，且計畫今年開工興建。同時，也預定將在2025下半年，年產量能達到15萬輛商用電動貨卡。

現代汽車集團所有電動車款，都是利用專門模組平台E-GMP來製造。起亞一直對商用電動車的市場很感興趣，從在2020年，投資該領域的新創公司Arrival就可看得出來。

日經亞洲統計，現代汽車集團2022年全球銷售量為684萬輛，起亞則賣出290萬輛。其實，一直在集團內擔任子公司角色的起亞，在售出的車輛數目方面，已經跟日本鈴木汽車不相上下。

去年營收高達686億美元的起亞，由於奉行高效率經營策略，營益率為8.4%，勝出現代的6.9%。之前產品定位是小型車的起亞，近年來也開始銷售休旅車款以及較高檔的汽車。同時，把現代汽車視為既合作又競爭對象。

起亞表示，希望能成為全球商用電動車輛的佼佼者。計畫到了2030年，電動車銷售量能增至160萬輛，大概是2022年的10倍。其中，約100萬輛是商用電動貨車。

調研單位矢野經濟研究所（Yano Research Institute）預估，到了2030年，包括混合動力在內的電動車，將占全球商用車銷售量至少23%，高於2021年的1.2%。最晚到了2030年，電動送貨車、電動計程車以及電動小巴士的數量，可望超過661萬輛，約是2020年的25倍。

對商業用途的電動車，不少新創公司與陸企看到商機。例如，總部位於京都的Folofly已提供電動貨卡給大型物流業者SBS控股公司。中國大陸的廣西汽車也有生產售價在150萬日圓，約1.1萬美元的小型電動貨車。

然而大型汽車製造業者也想分一杯羹，像是豐田汽車正與鈴木以及大發汽車等，合力開發小型商用電動車，並計劃在2023財年推出。同時，本田汽車計畫於6月開始，將跟與日本物流業者雅瑪多（Yamato Transport）合作研發新電動貨卡。