中國大陸昨日公佈的通膨數據不佳，中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，低通膨是因為中國經濟處於恢復期，不能因為物價階段性走低，就搞強刺激政策。

大陸4月CPI（居民消費價格指數）按年升0.1％，低於預期的0.3％，創2021年2月以來最低水平；PPI（工業生產者出廠價格指數）按年降3.6％，降幅超過預期的3.3％，為2020年5月以來最大降幅。

大陸國務院旗下《經濟日報》引述管濤表示，低通膨是因為中國經濟處於恢復期，反通膨力量較強，推動物價回升至更優水平的力量正在逐步蓄力。當前市場對中國物價的擔心主要是經濟復甦基礎尚不牢固。為此，要把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革、發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來。不能因為物價階段性走低，就搞強刺激政策。

中國國家發展改革委價格監測中心分析預測處處長張學武表示，當前物價下行主要是高基數擾動下的回落，是階段性、暫時性的。隨著經濟運行持續好轉，市場需求穩步回暖，基數效應逐步減弱，後期物價運行有望回升至合理水平。

中國宏觀經濟研究院綜合形勢室主任郭麗岩表示，4月份中國物價總水平在合理區間，相對低位運行只是季節性、暫時性現像，並不是趨勢性特徵。展望全年，中國物價總水平將在合理區間小幅溫和波動。