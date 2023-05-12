聯華食品彰化廠4／25發生大火，釀9死13傷，火災當天消防人員搶救出10名OHCA（到院前心肺功停止）患者，在其中9人已搶救無效陸續身亡下，今天有好消息傳出，被送到員榮醫院的魏姓患者經半個多月的搶救後，已脫離險境，讓人見證生命的奇蹟。

員榮醫院指出，魏姓患者有多重慢性病，到院時已無呼吸心跳，兩度徘徊鬼門關前，經動員院內急重症團隊、心臟科、胸腔科、麻醉科、高壓氧等團隊，整合各科專業，經過鍥而不捨的努力，終於成功救回寶貴生命。

62歲的魏姓患者在脫離險境後，員榮醫療體系總院長張克士也兩度前往關心探視，祝福浴火重生。魏姓患者緊緊握著張克士的手說，感謝員榮堅強醫護團隊救他一命。

張克士表示，他先前在台中榮總的專長就是心臟內科及急重症救護，深知要將OHCA患者救回是很困難的，能將人從死神中救回，對醫療團隊來說是很令人振奮與感動的事，當魏姓患者重新恢復心跳的那一刻，他深受感動，內心充滿感恩。

員榮體系醫療副院長涂川洲指出，當魏姓患者一送到醫院，急診人員即依病患情況給予正確急救，因其無法呼吸，隨即插管，給予氧氣，並投藥預防氣管腫脹及肺部感染。因血液中一氧化碳濃度高，也隨即安排高壓氧治療，在病況穩定後，也安排身心科醫師，針對「創傷後症候群」予以關懷與治療。

魏姓患者表示，他有三高、糖尿病、腎臟也不好，心臟還裝了兩根支架。同事告知，他從火場被救出時，已無呼吸心跳，現場救回後，送醫途中又失去呼吸心跳，情況十分危急，救護車還在路邊暫停，連司機都跳下車加入搶救，送到員榮時心跳已停止，幸好員榮有醫術精良、經驗豐富的急救醫護團隊及先進的高壓氧設備，才將他從鬼門關前救了回來。