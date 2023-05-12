去年底，美國加強制裁大陸晶片業的力道，使得大陸發展先進半導體受衝擊，但另一方面，大陸得以提升自給自足的能力，並將資源投注在未受制裁、較具優勢的成熟製程，有專家預估，未來十年內，大陸有機會取得將近一半的全球成熟製程市占率。

紐約時報報導，美國制裁主要針對先進半導體，預料將阻礙大陸人工智慧、航太及航空等領域的進步，但研究機構Yole Group數據顯示，目前大陸半導體產業只有不到1%的產品是受到美國控制的高端產品，首席執行長Jean-Christophe Eloy表示，「絕大多數的業務都是不太先進或成熟製程的產品，主要用在日常生活中的消費性電子產品以及汽車。」

Jean-Christophe Eloy提到，這些晶片基本上並未受到拜登加嚴制裁的影響，反而迎來投資激增的機會。不具名的專家也透露，外國企業降低在大陸的影響力，正在為國內企業創造機會。

諮詢機構榮鼎集團與德國智庫Stiftung Neue Verantwortung發布聯合報告指出，未來十年內，大陸有機會取得將近一半的全球成熟製程市占率。該報告的作者之一Jan-Peter Kleinhans表示，「這可能會成為新的供應鏈漏洞，把所有的雞蛋都放在同一個籃子是愚蠢的想法，這是可以被利用的瓶頸。」