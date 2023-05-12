總部設在新加坡的悅榕（Banyan Tree）飯店連鎖集團，主要物業是位於泰國普吉島富人區樂古浪（LAGUNA）的580公頃土地，Banyan Tree已在該處開發經營ANGSANA、CACCIA等3個品牌度假飯店。

悅榕集團主席張齊娥向來訪的亞果遊艇董事長侯佑霖和他的團隊表示，2020年的新冠疫情的確對全球觀光產業造成衝擊，所幸，新冠疫情已近尾聲，各國邊境解封，而悅榕集團在這2到3年間，也有多家家飯店開業，使得悅榕集團目前在全球經營管理的飯店有70家。

張齊娥指出，悅榕集團除了正在進行泰國普吉島LAGUNA二期的開發規劃，在日本、大陸、以及越南等地，大約有45家飯店正與悅榕集團洽談委託經營管理事宜，「預估到了2025年，悅榕集團經營管理的飯店家數將超過100家」。

由於亞果遊艇集團位於台南安平遊艇城的開發項目之一度假酒店，已經在疫情之前就與新加坡悅榕集團簽約，未來完工之後，將委由悅榕集團管理經營，因此，亞果董事長侯佑霖特別從台灣飛抵泰國普吉島LAGUNA，與悅榕集團主席張齊娥會商後續的規劃等相關事宜。

侯佑霖向悅榕集團主席張齊娥表示，台南安平遊艇城度假酒店也因疫情影響進度，不過，目前已經取得建照，並預定今年8月動工，預定2027年第一季開幕。

侯佑霖當面邀請悅榕集團主席張齊娥親自前往台南，參加亞果安平遊艇城度假酒店的動土，不過，因為悅榕集團在8月和9月，除了有歐洲行程，在泰國普吉島LAGUNA也有主辦青年領袖營等活動，因此，亞果安平遊艇城度假酒店的動土無法參加，他她保證，動工之後，一定會特別安排時間飛往台南。

張齊娥也向侯佑霖表達，由於亞果安平遊艇城度假酒店具有遊艇、溫馨和海洋意象的優勢，因此，悅榕集團將全力協助亞果集團，規劃一個有別於悅榕集團在全球各地經營管理的飯店，並指定單一窗口，全力協助亞果遊艇集團，打造亞果遊艇專屬的獨特度假酒店。