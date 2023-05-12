民進黨2024總統參選人賴清德團隊發言人再添3人，黨內人士表示，為新增湧言會台北市議員趙怡翔、新潮流系新北市議員戴瑋姍及新潮流系前台中市議員陳世凱。其中戴瑋姍「打侯大將」形象鮮明，被認為可用來打擊新北市長侯友宜，對此賴清德12日上午出席松山慈祐宮活動被問及僅微笑不回應，同黨議員則表示，沒有特別要打誰。國民黨議員徐巧芯則笑稱，自己也已成立「賴打小組」將規畫巡講對決。

松山慈祐宮今年適逢建宮270週年，廟方今日舉辦媽祖聖誕三獻禮，賴清德、蔣萬安先後抵達，民進黨北市議員許淑華、許家蓓及張文潔皆到場。而國民黨則有議員徐巧芯到場參加。

會後許淑華受訪被問及賴清德發言人團隊新增「打侯大將」相關議題，許表示，這個說法她不是很認同，找適合的發言人，對民眾辨識度也比較高，這樣大家也會耳目一新，但是沒有針對要去打誰，也不曉得國民黨的候選人是誰，亮眼的發言人對團隊來說是代表性也是加方的效果，未來搞不好不只三位，而針對不同議題有不同人來當發言人，除了外貌外專業度也滿重要。

而徐巧芯談及「打侯」戰隊則表示，民進黨一直把侯友宜當成主要的競爭對手，所以他們也會緊張趕快設置攻擊小組，對於政策交鋒非常歡迎，但希望2024總統大選民進黨可以拋棄使用網軍側翼的壞習慣，好好公公正正用真名來做對決，這是比較好的民主現象。

徐也呼籲賴清德，過去賴曾喊話蔡英文總統停止網軍的攻擊，現在他要代表民進黨出戰2024，就不應該再用過去蔡英文使用的奧步，停止側翼網軍的攻擊。至於國民黨是否會有對策反制「打侯小組」，徐則表示自己也有成立「賴打小組」，找新生代第一次參選的同志加入，像是新北市議員葉元之、台市議員黃健豪等都已經在群組裡，未來也會規畫不同巡講，把賴清德不適任的原因，忠實呈現在民眾眼前。