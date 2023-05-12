新北市又發生一起工安死亡意外，樹林一處廠房的員工62歲鄭姓男子今日上午9時28分許在進行吊掛作業時，由於吊具因不明原因斷裂，導致鐵板砸向鄭男，當場失去生命徵象，警消到場後緊急將鄭男送往亞東醫院急救，但最後仍搶救無效不治身亡，目前詳細原因仍待警方釐清，另外依規定通報新北市勞工檢查處。